بدء التشغيل الفعلي لفرن الفيروسيليكون بشركة كيما أسوان -صور

أسوان - إيهاب عمران:

بدأ اليوم التشغيل الفعلي لفرن القوس الحراري بمصنع الفيروسيليكون بشركة كيما، والذي تم إعادة تأهيله بتكلفة بلغت 53 مليون جنيه، بعد توقف دام أكثر من خمس سنوات.

وجرى تنفيذ أعمال إعادة التأهيل بالتعاون مع الشركة المصرية للسبائك الحديدية (إفاكو)، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي قامت بكافة الأعمال الفنية والهندسية اللازمة لتأهيل الفرن وإعادته إلى حالته التشغيلية الكاملة، بما يضمن تحقيق أعلى كفاءة إنتاجية وفقًا لأحدث المواصفات الفنية المعتمدة في هذا المجال.

ويُعد هذا التشغيل ثمرة تعاون مثمر بين القطاعين العام والخاص، حيث ستتولى شركة الشرق الحقيقي للاستثمار، وهي شركة مصرية باستثمارات سعودية، استغلال وتشغيل وصيانة الفرن، وذلك في ضوء ما تمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وإدارية ومالية في هذا المجال، مع الاعتماد على خام المنجنيز المحلي المملوك لها في منطقة أبو شعر.

ويهدف المشروع إلى إنتاج سبائك السيليكو منجنيز وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، وبطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 18 ألف طن سنويًا، ما يحقق عائدًا سنويًا متوقعًا لشركة كيما يُقدّر بـ 1.8 مليون دولار أمريكي، تشمل عائدًا ثابتًا عن الإنتاج بقيمة 1.4 مليون دولار، بالإضافة إلى 400 ألف دولار من بيع المنتجات الثانوية، فضلًا عن حد أدنى مضمون بقيمة 600 ألف دولار سنويًا لصالح شركة كيما.