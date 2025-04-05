بعد واقعة النمر.. صور ترصد مراحل إحلال سيرك طنطا ونقل محتوياته

الغربية - مروة شاهين:

تتواصل أعمال إحلال سيرك "البريفاج" المتنقل بمنطقة المعرض في مدينة طنطا، وذلك بناءً على قرار مدربة الأسود والنمور، أنوسة كوته، عقب الحادثة المؤسفة التي شهدها السيرك خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد نمور السيرك، أثناء التدريب أو الإطعام، بنهش ذراع عامل يدعى محمد البسطويسي، مما أسفر عن إصابته ببتر في الذراع، وقد أثارت الحادثة حالة من الذعر والقلق بين العاملين ورواد السيرك المحتملين.

عقب الحادث الأليم، اتخذت المدربة أنوسة كوته قرارًا بحل السيرك بشكل كامل ووقف جميع العروض التي كان من المقرر إقامتها في طنطا.

كما قامت بنقل 11 حيوانًا مفترسًا، تتضمن أسودًا ونمورًا، إلى القاهرة بهدف إخضاعها لبرامج تدريب وتأهيل إضافية لضمان سلامة العاملين والجمهور في المستقبل.

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