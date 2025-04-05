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شاب ينهي حياة سيدة مسنة في الأقصر انتقامًا من ابنها

06:13 م السبت 05 أبريل 2025

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الأقصر - محمد محروس:

شهدت قرية القبلي قمولا التابعة لمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، جريمة قتل مأساوية، راحت ضحيتها سيدة مسنة تبلغ من العمر 82 عامًا، بعد أن تعرضت للطعن بسكين على يد شاب عشريني، إثر خلافات سابقة بينه وبين نجلها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن، يفيد بورود بلاغ إلى النجدة بمقتل السيدة "ف. م." داخل منزلها الكائن بذات القرية، بعد تعرضها لطعنات نافذة بسكين.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم كان على خلافات قديمة مع نجل المجني عليها، تجددت عصر السبت، فتوجه إلى منزله بحثًا عنه، ولعدم وجوده، نشبت مشادة كلامية بينه وبين والدته تطورت إلى اعتداء بالسكين، أسفر عن مقتلها في الحال متأثرة بعدة طعنات متفرقة في أنحاء جسدها.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، لحين انتداب الطب الشرعي والتصريح بالدفن، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.

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قرية القبلي قمولا الأقصر جريمة قتل مدير أمن الأقصر مستشفى الكرنك الدولي النيابة العامة
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