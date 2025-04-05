حبس المتهمتين بقتل سيدة وسرقة مصوغاتها الذهبية في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهمتين في واقعة قتل سيدة الضبعية غرب الأقصر لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في حينه.

وكانت إدارة النجدة بمديرية أمن الأقصر، تلقت بلاغًا يفيد باختفاء سيدة تُدعى "س.ق.ر"، تبلغ من العمر 55 عامًا، وتقيم بقرية الضبعية، حيث خرجت من منزلها مرتدية مصوغاتها الذهبية ولم تعد مرة أخرى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أواخر شهر رمضان، حين تلقى مركز شرطة القرنة بلاغًا باختفاء السيدة، وبدأت فرق المباحث بإجراء التحريات اللازمة، ومتابعة كاميرات المراقبة في المناطق المحيطة، والتي أظهرت دخول السيدة أحد المنازل دون أن تخرج منه.

وكشفت التحريات أن السيدة دخلت منزل سيدتين من نفس المنطقة، وهما "عطيات. أ" و"كريمة. أ"، ولم تخرج بعد ذلك، وتبين من عمليات البحث والتحري أن المتهمتين استدرجتا المجني عليها إلى منزلهما بهدف سرقة مصوغاتها الذهبية، نتيجة مرورهما بضائقة مالية وتورطهما في عدد من القروض.

وقامت المتهمتان بكتم أنفاس المجني عليها حتى فارقت الحياة، ثم استولتا على المصوغات الذهبية، وتخلصتا من الجثة بإلقائها في بيارة صرف صحي داخل المنزل.

وتمكنت قوات الأمن من انتشال الجثمان بعد اعتراف المتهمتين وإرشادهما عن مكانه، وحرر محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات تحت إشراف المحامي العام. كما تم انتداب الطبيب الشرعي، واستخراج تصريح الدفن.

وقررت النيابة حبس المتهمتين أربعة أيام على ذمة التحقيق، ثم جددت الحبس لمدة 15 يومًا.

وفي سياق متصل، تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شائعات بشأن إخلاء سبيل نجلة إحدى المتهمتين في القضية. إلا أن مصدرًا أمنيًا بمديرية أمن الأقصر نفى صحة تلك الأنباء، مؤكدًا أن الفتاة لم تكن متواجدة في المنزل وقت ارتكاب الجريمة، وليست ضمن المتهمين.