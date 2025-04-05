محافظ جنوب سيناء يقرر إسناد تشغيل القرية التراثية لشركة متخصصة -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

قامت محافظة جنوب سيناء، بالافتتاح التجريبي لقرية التراث البدوي بمنطقة السفاري بمدينة شرم الشيخ، اليوم السبت، وذلك عبر تنظيم معرضا دائما مفتوحا للجمهور، من المواطنين والسائحين من مختلف الجنسيات، يومي الجمعة والسبت من الساعة 11 صباحًا حتى 10 مساءً، على أن يُتاح للعارضين المشاركة بسعر رمزي مقابل الخدمات الإدارية داخل القرية.

وأكد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن هذا الافتتاح التجريبي يعد خطوة أولى نحو التشغيل الكامل للقرية، ويستمر المعرض في استقبال الجمهور أسبوعيًا يومي الجمعة و السبت، لحين الانتهاء من إجراءات الطرح والتعاقد مع شركة إدارة محترفة لضمان التشغيل المستدام للقرية وفق أفضل المعايير.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن قرية التراث البدوي تمثل منصة حقيقية لدعم وتمكين الحرفيين من أبناء المحافظة، ونافذة لتسويق منتجاتهم الفريدة، مؤكدًا أن المحافظة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على الهوية الثقافية للبدو، ودمجهم في المشروعات التنموية، بما يعزز من فرص العمل ويدعم الاقتصاد المحلي.

وأكد أنه جري التنسيق مع شركات السياحة لوضع المعرض ضمن برامج الزيارات السياحية، ودمجه في الخريطة السياحية للمحافظة، وتنفيذ ترويج للمنتجات علي هامش كافة الفعاليات الدولية والمحلية، لما يتمتع به من موقع فريد في قلب الجبل بمنطقة السفاري، حيث يلتقي التراث بالفن والجمال في أجواء ساحرة.

ويشارك في المعرض عدد من الجهات، من بينها مديرية التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للمرأة، مديرية الثقافة، ومديرية العمل ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وممثلي المبادرات الرئاسية لتمكين مشروعات الشباب.

وتتنوع المعروضات ما بين الأشغال اليدوية، والمشغولات الجلدية، والملابس البدوية، والعطور، والمجسمات الخشبية، والأعشاب الطبية، والشنط، وغيرها من المنتجات البدوية الفريدة التي تعكس ثراء التراث السيناوي.