إعلان

تموين بلبيس يضبط 3 أطنان مواد خام مجهولة المصدر تستخدم في تصنيع وزيادة إدرار الألبان

05:23 م السبت 05 أبريل 2025

ضبط مواد خام مجهولة المصدر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

شَنت إدارة تموين بلبيس حملة تموينية برئاسة المهندس أحمد مرسي مدير الإدارة وحسين مصطفي رئيس الرقابة التجارية ونيرمين سعيد المفتش بالإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان مواد خام مستخدمة لتصنيع وزيادة إدرار اللبن في الماشية بدون بيانات تدل على مصدرها ومجهولة المصدر، وتم تحرير محضر برقم 7149 جنح بلبيس.

من جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة، والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط مواد خام ادرار اللبن حليب البقر تموين الشرقية بلبيس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل| الرسوم الأمريكية الجديدة.. خبير دولي يكشف لمصراوي نتائج قرارات ترامب