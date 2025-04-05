تموين بلبيس يضبط 3 أطنان مواد خام مجهولة المصدر تستخدم في تصنيع وزيادة إدرار الألبان

الشرقية - ياسمين عزت:

شَنت إدارة تموين بلبيس حملة تموينية برئاسة المهندس أحمد مرسي مدير الإدارة وحسين مصطفي رئيس الرقابة التجارية ونيرمين سعيد المفتش بالإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 أطنان مواد خام مستخدمة لتصنيع وزيادة إدرار اللبن في الماشية بدون بيانات تدل على مصدرها ومجهولة المصدر، وتم تحرير محضر برقم 7149 جنح بلبيس.

من جانبه كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة، والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.