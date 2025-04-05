محافظ القليوبية يتفقد عددًا من مراكز تجميع الألبان الحاصلة على شهادات عالمية للجودة بقليوب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عدد من مراكز تجميع وتصنيع الألبان في قرى مركز قليوب، وذلك بهدف الوقوف على أرض الواقع على سير العمل في هذه المراكز، ومتابعة جودة الإنتاج، والتعرف على التحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع الحيوي، وتقديم الدعم اللازم لهم لتحقيق المزيد من التوسع والنمو.

جاءت الجولة بحضور كل من الدكتورة لمياء عطيه مدير عام الطب البيطري بالقليوبية واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب، وأحمد فراج نقيب الفلاحين بالقليوبية.

شملت الجولة التفقدية زيارة مراكز تجميع الألبان في قرى سوارس والإصلاح الزراعي والعزب التابعة لها، حيث اطلع المحافظ على مختلف مراحل الإنتاج، بدءًا من استلام الألبان من المربين، مرورًا بتحليلها في معامل مجهزة بأحدث التقنيات، وصولًا إلى تصنيع منتجات متنوعة مثل الأجبان والزبد والألبان المبسترة.

أعرب المحافظ عن إعجابه الشديد بجودة الإنتاج والتزام المراكز بمعايير الجودة العالمية، مشيدًا بالتكنولوجيا الحديثة المستخدمة في عمليات التحليل والتصنيع، والتي تضمن الحصول على منتجات آمنة وصحية للمستهلكين.

خلال الجولة، طرح المحافظ فكرة إنشاء مصنع متخصص في إنتاج الأجبان عالية الجودة مثل الموتزاريلا والتركي، وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة لمنتجات الألبان المحلية، وتلبية احتياجات السوق المتزايدة على هذه المنتجات. وأكد المحافظ على استعداد المحافظة لتوفير الأرض المناسبة واستخراج التراخيص اللازمة لهذا المشروع.

كما وجه المحافظ بضرورة العمل على إنشاء محطة لإنتاج الوقود الحيوي من روث الحيوانات، وذلك في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع إنتاج الكمبوست الحالي من روث الحيوانات غير مجدٍ اقتصاديًا، وأن إنتاج الوقود الحيوي سيكون أكثر فائدة للمربين والمجتمع.

أكد المحافظ على اهتمام المحافظة بدعم صغار المربين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، بما في ذلك توفير الأعلاف بأسعار مناسبة، وفتح منافذ لبيع منتجاتهم بأسعار مخفضة في أماكن حيوية بالمحافظة.

ناقش المحافظ مع المربين مقترح التوسع في زراعة الشعير لتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتخفيف الأعباء عن المربين، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج.

وفي ختام الجولة، أكد المحافظ على استعداد المحافظة لتبني أي أفكار جديدة تساهم في النهوض بالثروة الحيوانية في القليوبية، وتحسين جودة منتجات الألبان، وزيادة القدرة التنافسية للمربين المحليين.