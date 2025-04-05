شرع في قتل 6 مواطنين.. المشدد 3 سنوات لبائع فاكهة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة بائع فاكهة بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاشتراك مع آخرين- تمت محاكمتهم- بالشروع في قتل 6 مواطنين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار شرين فوز الدين، وأحمد الفيومي سكرتير المحكمة.

ترجع وقائع القضية رقم 10963 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد اشتراك المتهم مع آخرين بالتعدي على المواطنين.

توصلت التحريات إلى اشتراك المتهم " ن.ر.ر" بائع فاكهة مع آخرين -تمت محاكمتهم- في الشروع بقتل كل من "م.م.ع" و"ف.م.ع" و"أ.م.ع" و"م.أ.ك" و"ع.ر.ر" و"م.ع.أ".

وكشفت التحقيقات أن المتهم أعد مع آخرين أسلحة بيضاء "سكاكين وشوم" واستغلوا انقطاع الكهرباء لعدم رصد فعلتهم وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليهم وانهالوا عليهم بالضرب بأسلحة بيضاء محدثين إصابتهم، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم.

تدخل الأهالي وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.







