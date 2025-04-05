"سباب ومحاولة اعتداء بالقمامة".. فيديو صادم لمشاجرة بين موظفة أمن ومشرف داخل مجمع السويس الطبي

السويس- حسام الدين أحمد:

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الاستياء العارم بين أهالي السويس، حيث وثق المشاجرة المؤسفة التي وقعت داخل مجمع السويس الطبي بين موظفة أمن ومشرفها.

وعلى الفور، تدخلت إدارة المجمع وأصدرت قرارًا باستبعاد الطرفين، بينما عبر المواطنون عن قلقهم من سلوك بعض أفراد الأمن وتأثيره على المرضى.

وقال الدكتور محمد أبو النجا مدير مجمع السويس الطبي، إن إدارة المجمع الطبي قررت استبعاد موظفة أمن، ومشرف الأمن من العمل بالمجمع أو الخدمة في أي منشأة طبية في السويس بعد تشاجرهما أمس.

وتداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يظهر فيه مشاجرة موظفة تعمل فرد أمن داخل مجمع السويس الطبي، ومشرف الأمن بذات الموقع، حيث بدأت الواقعة بمشادة كلامية تطورت إلى سباب متبادل بينهما مشاجرة.

وأكد الدكتور أبو النجا أن الواقعة أحيلت للشئون القانونية بالمجمع، وصدر القرار السابق باستبعاد طرفي المشاجرة، لافتا أن الواقعة لم يمر عليها 12 ساعة حيث وقعت في الثالثة فجر اليوم السبت.

وظهرت الموظفة في الفيديو وهي تحمل أسطوانة المخلفات في الباحة المؤدية إلى ممرات المجمع الطبي، وهمت بإلقائها على مشرف الأمن لولا تدخل زملائها وإنزال الأسطوانة وسحبها من يدها خشية تطور الأمر.

وأعرب المواطنون في التعليقات المصاحبة للفيديو المتداول عن استيائهم من سلوك موظفة الأمن، وتساءلوا ما الذي يدفعها إلى توجيه سيل من السباب في مكان ينتظر رواده من المرضى أن يقدم لهم أفراد الأمن المساعدة ويوفروا لهم الراحة والهدوء، فضلا عن استخدامها حاوية المخلفات ومحاولة إلقائها على الموظف مشرف الأمن، وهو تصرف غير مبرر بأي صورة.

وأكد المواطنون أن وجود موظفين بذلك السلوك يعرض المرضى المترددين على المجمع للخطر، وسط شكاوى من سوء معاملة بعض أفراد الأمن في المجمع للمواطنين واتباع أساليب لا تليق في الرد على أسئلتهم واستفساراتهم.