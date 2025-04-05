تصادم بين عدة سيارات.. حادث سير مروع يودي بحياة سيدة أمام مسجد في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقيت سيدة في العقد السابع من عمرها بمحافظة بورسعيد، مصرعها، اليوم السبت، إثر حادث مروع نتيجة تصادم عدة سيارات أمام مسجد مريم.

استقبل مستشفى آل سليمان، جثة السيدة: منى السيد محمد عطية، البالغة من العمر 62 عامًا، وذلك على إثر تعرضها لحادث سير أليم أمام مسجد مريم بالمنطقة الأولى.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارة بسيدة أثناء عبورها الطريق في محيط مسجد مريم، ونُقلت المصابة إلى داخل مستشفي آل سليمان، التي تبعد أمتار قليلة عن مكان وقوع الحادث، ولكن باءت محاولات إنقاذ حياتها بالفشل ولفظت أنفاسها الأخيرة.

تم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ولا تزال الجهات المختصة تتابع التحقيق مع سائق السيارة المتسببة في الحادث، للوقوف على أسبابه.