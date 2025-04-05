أمن الأقصر يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة كهربائي وسط الزراعات

الأقصر - محمد محروس:

عثر أهالي منطقة منشأة العماري على جثة كهربائي ملقاة في الزراعات بجوار دراجته النارية و"شنطة العدة" الخاصة به، اليوم السبت، بمحيط ترعة العرب على طريق المنشأة شمال محافظة الأقصر.

تلقت مديرية أمن الأقصر إخطارًا من غرفة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب ملقاة في الزراعات.

على الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف لموقع البلاغ ليتبين العثور على جثة هامدة لشاب يدعى صبري يبلغ من العمر 30 عامًا من منطقة الزينية ويعمل كهربائي ملقاة في الزراعات وبجواره دراجته النارية و متعلقاته الشخصية وحقيبة الأدوات الخاصة بعمله.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، وتكثف مباحث الأقصر تحرياتها للوقوف على أسباب الوفاة الغامضة.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف المحامى العام لنيابات الأقصر.