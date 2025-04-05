جثة جبل بئر العين.. نهاية مأساوية لنزهة "البدري" في عيد الفطر بسبب صورة

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج غموض العثور على جثة شاب في المنطقة الجبلية بناحية بئر العين دائرة قسم شرطة الكوثر شرقي المحافظة، إذ تبين أنه خرج للتنزه ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك وضل الطريق وسقط من أعلى الجبل أثناء التقاطه صور تذكارية بتلك المنطقة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا من قسم شرطة الكوثر بورود بلاغًا من المدعو مصطفي م ا ع 23 عامًا نجار ومقيم دائرة مركز شرطة أخميم بعثوره على جثة شقيقه المدعو البدري 20 عامًا، طالب، ومقيم بذات العنوان أسفل الجبل الشرقي بناحية بئر العين دائرة القسم.

وتبين وجود جثة المذكور يرتدي كامل ملابسه وبمناظرته تبين إصابته بكسور متفرقة بالجسم، وتم نقله لمشرحة مستشفي أخميم المركزي.

أفاد المبلغ المذكور بخروج شقيقه بتاريخ 1/4/2025 للتنزه والتقاط بعض الصور التذكارية بمنطقة بئر العين بالجبل الشرقي دائرة القسم إلا أنه لم يعد للمنزل منذ ذلك التاريخ، وأضاف بعدم تحريره ثمة محاضر بتغيبه لانشغاله بالبحث عنه، واليوم عثر على جثة شقيقه أسفل الجبل الشرقي إثر سقوطه من أعلى الجبل، مما أدي لوفاته، ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.