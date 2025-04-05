رصاصة في الظلام.. لص يطلق النار على سيدة شاهدته أثناء السرقة بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على لص أصاب ربة منزل بطلق ناري عندما شاهدته خلال عملية سرقة في منطقة العمائر السكنية، قرية حجازة قبلي، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص يفيد بإصابة ربة منزل بطلق ناري في قرية حجازة قبلي التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة ربة منزل تبلغ من العمر 52 عامًا، بطلق ناري على يد لص يبلغ من العمر 28 عامًا، عندما رأته يتسلل في الظلام خلال عملية سرقة، فقام بإطلاق الرصاص عليها وفر هاربًا، حتى تم القبض عليه خلال ساعات.

تم نقل المصابة إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.