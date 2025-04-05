داخل كرتونة ورول تعقيم.. العثور على طفلة ملقاة في أحد الشوارع ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

عثر أهالي مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم السبت، على طفلة حديثة الولادة بأحد شوارع المركز، وجرى نقلها إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بعثور أهالي مركز الفشن على طفلة رضيعة مجهولة الهوية، داخل كرتونة، بأحد الطرق الفرعية بالمركز

انتقل إلى محل الواقعة فريق من رجال الشرطة، وتبين أن الطفلة حديثة الولادة، بدون ملابس، ملفوفة في "رول تعقيم"، وليس لديها أية علامات ظاهرية.

جرى نقل الطفلة إلى المستشفى المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بإيداع الطفلة إحدى الحضانات، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض الواقعة.