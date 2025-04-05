نقل عامل السيرك ضحية النمر لمستشفى الجراحات الجديدة في طنطا.. تعرف على السبب

الغربية- مروة شاهين:

نُقل محمد البسطويسي عامل سيرك طنطا، والذي تعرض لعملية بتر ذراعه داخل مستشفى طوارئ جامعة طنطا لإنقاذ حياته بعد هجوم نمر مفترس عليه داخل السيرك، إلى مستشفى الجراحات الجامعي الجديد.

وجاء قرار النقل بتوجيهات من إدارة مكافحة العدوى، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة العامل من أن يصاب بعدوى، نظراً لكونه حالة البتر الوحيدة الموجودة في ذلك العنبر وكثرة المترددين عليه، مما قد يعرضه لتلوث الجرح أو انتقال عدوى له.

ورافق الشاب خلال عملية نقله للمستشفى فريق من الأطباء، والدكتور أحمد أبو السعادات المتحدث الرسمي للجامعة.

واستقرت الحالة الصحية للشاب بشكل كبير ويخضع لمتابعة وإشراف متواصل من الأطباء لمتابعة حالته الصحية بعد إجراء عملية البتر.

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