طفل يفقد ذراعه بسبب ماكينة ري في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب طفل ببتر ذراعه، بسبب ماكينة ري الأرض خلال تشغيلها في دائرة بندر قنا، وتم نقله إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا، يفيد بإصابة طفل ببتر في ذراعه خلال عمله مع أسرته في أرضهم بدائرة البندر.

وبعد الفحص تبين إصابة م.ع، يبلغ من العمر 11 عامًا ببتر ذراعه الأيمن خلال مساعدة أسرته في تشغيلها لري أرضهم في بندر قنا.

تم نقل الطفل إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.