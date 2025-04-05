أعلى معدل.. ميناء الإسكندرية يستقبل 472 سفينة خلال شهر

الإسكندرية – محمد عامر:

حقق ميناء الإسكندرية أعلى معدلات لحركة السفن خلال شهر مارس المنقضي حيث بلغ عدد السفن المترددة على مينائي الإسكندرية 472 سفينة بزيادة 40 سفينة عن الشهر السابق.

وأوضح أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن سفن الحاويات جاءت في المرتبة الأولى ى التي شهدت ارتفاعًا خلال الشهر بإجمالي 195 سفينة بزيادة 29.1%.

وأشار بريقع، في بيان، اليوم السبت، إلى أن سفن البضائع العامة احتلت المرتبة الثانية في نسبة الزيادة خلال مارس بنسبة زيادة 23.3% حيث بلغ عددها 132 سفينة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن 3 سفن سياحية وصلت محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية خلال الشهر الماضي، متوقعًا تزايد هذه المعدلات خلال الأشهر المقبلة.

ومن جانبه، قال اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن هذا الارتفاع في معدلات السفن يأتي لاهتمام الدولة بتطوير الموانئ باعتبارها منافذ استراتيجية هامة يجري من خلالها تداول البضائع التي يعتمد عليها السوق المحلي وتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

وأشاد حواش، بجهود العاملين بالهيئة بالميناء خاصة في إدارات حركة السفن وبرج الإرشاد والخدمات البحرية وغيرها ما أدى إلى تلك الطفرة في الحركة التشغيلية للسفن خلال شهر.

وأكد أن ميناء الإسكندرية يتبع أقصى درجات الاحترافية في تأدية الخدمات البحرية للسفن من قطر وإرشاد ورباط وتأمين بواسطة أسطول الميناء من الوحدات البحرية وما تمتلكه من كفاءات بشرية متميزة.





