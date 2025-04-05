اليوم.. الافتتاح التجريبي لمعرض القرية التراثية بمضمار شرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

تنطلق فعاليات معرض القرية التراثية المقامة بمضمار شرم الشيخ لسباقات الهجن، اليوم السبت، وذلك ضمن التشغيل التجريبي الذي أطلقته محافظة جنوب سيناء للقرية، اتكون معرض دائم المشغولات اليدوية، ومنتجات الأعشاب الطبية والعطرية، وزيت الزيتون، وعسل النحل الكاتريني، وكافة المنتجات السيناوية.

وقال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إنه سيجري إقامة معرض أسبوعي كل يوم سبت بداية من الساعة 11 صباحًا حتى 10 مساءً، وذلك ضمن فعاليات الافتتاح التجريبي تمهيدا للافتتاح الرسمي بشكل دائم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يُتاح الاشتراك للعارضين بسعر رمزي مقابل خدمات الإدارة داخل القرية.

وأوضح المحافظ أنه سيجري التنسيق مع شركات السياحة لوضع المعرض ضمن برامج الزيارات السياحية، لما تتميز به القرية من موقع فريد داخل الجبل، بالقرب من رحلات السفاري، مما يتيح للسائحين الاستمتاع بتجربة مميزة في قلب الجبل، حيث يلتقي التراث بالفن والجمال في أجواء ساحرة، مما يسهم في تحويل القرية إلى سوق سياحي عالمي لمحبي مشغولات الهاند ميد من كافة جنسيات العالم.

جدير الذكر، أنه جرى إنشاء القرية التراثية ضمن أعمال تطوير مضمار شرم الشيخ للهجن والفروسية، لتكون منارة لإحياء الصناعات الحرفية والمشغولات اليدوية، وخدمة القطاع السياحي كونها تعد بمثابة منطقة حرفية لصناعات الهاند ميد، و سوق لشراء الهدايا التذكارية، وإتاحة الفرصة للسائحين مشاهدة مراحل صنع هذه الهدايا من خلال مشاهدة الحرفيين وهم يستخدمون مهاراتهم التقليدية في صنع الفخار، ونفخ الزجاج ونسج القماش على النول، لإنتاج تحف فنية تعد جزءً أساسيًا من التراث السيناوي.

والقرية مؤهلة لاستضافة العديد من الفعاليات والأنشطة التراثية، وإحياء المهن اليدوية بمختلف أنواعها، وجرى إنشائها على مساحة 240 ألف متر مربع، لتكون مصنع ومعرض للمشغولات الحرفية واليدوية، وتتضمن 4 مناطق هامة إحداهما منطقة ورش لتصنيع المعادن والفخار والمشغولات اليدوية بواقع 10 ورش، والثانية منطقة معارض لعرض المنتجات الفنية اليدوية، والثالثة منطقة إدارية تتضمن "مكاتب إدارية، مسجد، مخازن، قاعة محاضرات متعددة الأغراض، قاعة عرض، حمامات"، والمنطقة الرابعة عبارة عن لاندسكيب وجداريات، ومسرح مكشوف ومطعم بدوي، ومشايات طولية وعرضية، وحدائق مفتوحة.