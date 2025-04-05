170 مترًا فوق سطح البحر.. محافظ أسيوط يزور الدير المعلق بجبل أبنوب - صور

أسيوط- محمود عجمي:

زار اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، دير الشهيد مارمينا العجايبي المعروف بـ "الدير المعلق" في جبل أبنوب، والذي يقع شمال قرية المعابدة على ارتفاع 170 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

,يعود تاريخ الدير إلى القرن الرابع الميلادي، ويعتبر من أهم المعالم السياحية والدينية في المحافظة.

كان في استقبال المحافظ الأنبا بسنتي، أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس الدير، ولفيف من الكهنة والآباء ورهبان الدير، بالإضافة إلى عروض فنية وترانيم من أطفال وشباب الإيبارشية تشير إلى تاريخ الدير وأهميته التاريخية والأثرية.

رافق المحافظ خلال الجولة سوزان محمد راضي، رئيس مركز ومدينة أبنوب، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وأمل جميل، مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ولفيف من الكهنة والآباء ورهبان الدير وشعب الإيبارشية.

تفقد المحافظ أقسام الدير، صعوداً لمختلف الكنائس الأثرية، وشاهد ما تضمه من محتويات ومخطوطات أثرية تعود إلى القرون الميلادية الأولى، والتي تحكي تاريخ الدير، واستمع إلى شرح من الأنبا بسنتي حول تاريخ الدير وأهميته الروحية والثقافية ومكوناته وأعمال التطوير التي لحقت به ليصبح مزاراً ومقصداً دينياً وسياحياً للآلاف سنوياً من مختلف محافظات الجمهورية ومختلف دول العالم.

كما استكمل المحافظ جولته بتفقد مدخل الحصن والسلم الصاعد للدور الثاني، حيث توجد بعض الأبواب والقطع الأثرية الأخرى، بالإضافة إلى الطافوس القديم (مدفن الرهبان) وكنيسة البابا أثناسيوس الرسولي والأنبا أرسانيوس معلم أولاد الملوك، والتي تم إعادة تجديدها واستخدامها مع ترميم الحصن الأثري وقلاية منحوتة في الصخر. الطابق الثالث يضم معرض المقتنيات الأثرية التي تخص الدير، ومنها الأيقونات الأثرية والأبواب الخشبية وأدوات الكنيسة الأثرية وقلاية الحبيس. يضم الدير خمس كنائس: كنيسة الشهيد مارمينا الأثرية، وكنيسة السيدة العذراء، والملاك ميخائيل، وكنيسة البابا أثناسيوس والأنبا أرسانيوس، وكنيسة الشهيد مارمينا "كنيسة المزار"، وكنيسة القديس الأنبا بيشوي.

وعبر أبو النصر عن سعادته بزيارة الدير المعلق بجبل أبنوب، الذي يعد من الأماكن الأثرية ذات القيمة الدينية والتاريخية الكبيرة، معلناً تقديم كافة سبل الدعم وتنسيق الجهود لجذب المزيد من السياحة الدينية للدير لأهميته التاريخية والأثرية الكبيرة وما يحويه من قطع أثرية وكنائس أثرية تحكي التاريخ القبطي وحياة الرهبنة على مر العصور، وأكد أن ذلك سيسهم في جذب السياح من مختلف أنحاء العالم وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية لزيارة الدير وتعزيز التنمية السياحية في المحافظة بشكل عام.

من جانبه، رحب الأنبا بسنتي بزيارة محافظ أسيوط للدير المعلق، موجهاً له الشكر على اهتمامه بالترويج للمعالم السياحية والدينية في المحافظة. وأشاد بالإنجازات والمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، معلناً دعمه الكامل لمشروعات التنمية والمشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين جنباً إلى جنب مع جهود الدولة وأجهزتها التنفيذية.

وفي نهاية الزيارة، أهدى الأنبا بسنتي الدرع التذكاري تعبيراً وتقديراً لجهود المحافظ وزيارته الأولى للدير.