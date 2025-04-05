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خلال مداخلة تلفزيونية.. رئيس جامعة طنطا يحيل فرد أمن للتحقيق بعد إغلاقه هاتف عامل السيرك

01:09 ص السبت 05 أبريل 2025

واقعة سيرك طنطا

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الغربية- مروة شاهين:
قرر الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، إحالة أحد أفراد الأمن بالمستشفى الجامعي إلى التحقيق، بعد قيامه بإغلاق الهاتف الخاص بـمحمد البسطويسي، عامل السيرك الذي تعرّض لهجوم من نمر أثناء عرض في سيرك طنطا، وأسفر عن بتر ذراعه الأيسر.

جاء القرار على خلفية مداخلة هاتفية أجراها البسطويسي مع برنامج "الحكاية" عبر قناة MBC مصر، قال خلالها: "الحقني يا أستاذ عمرو.. أفراد أمن مستشفى جامعة طنطا عايزين يكسّروا التليفون لما عرفوا إني بكلمك، وأنا عايز حقي".
وقدّم رئيس الجامعة اعتذارًا رسميًا للمصاب، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومحاسبة المسؤول عنها.

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واقعة سيرك طنطا رئيس جامعة طنطا يحيل فرد أمن للتحقيق أغلق هاتف عامل السيرك خلال مداخلة تلفزيونية
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