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"سيلفي" قاتل.. مصرع شابين دهسًا تحت عجلات قطار فى الغربية

11:01 م الجمعة 04 أبريل 2025

''عبده ياسر'' و ''يوسف رقيه''

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الغربية - مروة شاهين:

لقي شابان في العقد الثاني من العمر مصرعهما دهسًا تحت عجلات قطار بالقرب من مزلقان كفر العرب بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وذلك أثناء محاولتهما التقاط صورة "سيلفي".

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شابين أسفل عجلات قطار.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف على الفور إلى موقع البلاغ. وتبين بالفحص أن الجثتين تعودان لكل من "عبده ياسر" و "يوسف رقيه"، وهما مقيمان بقرية محلة مرحوم. وأوضحت التحريات الأولية أن الشابين لقيا مصرعهما أثناء التقاطهما صورة "سيلفي" بالقرب من مرور القطار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجرى نقل الجثمانين.

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