مسجد بالزقازيق يشكر الجيران ويخص مواطنًا مسيحيًا بالذكر.. تعرف على ما فعله -صور

الشرقية - ياسمين عزت:

تداولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لافتة معلقة على جدران مسجد خاتم المرسلين بمدينة الزقازيق، مُجسدةً حالة إيجابية من الوحدة الوطنية والمحبة بين المسلمين والمسيحيين.

ووجه القائمون على المسجد، بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، رسالة شكر إلى السكان المجاورين الذين تحملوا زحام المصلين خلال الشهر الفضيل، وذلك تقديرًا لتفهمهم وتعاونهم في سبيل راحة المواطنين المصلين.

وأعرب القائمون على العمل داخل مسجد خاتم المرسلين بمحافظة الشرقية عن امتنانهم لجيران المسجد لاحتمالهم أصوات مكبرات الصوت طوال أيام شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى الزحام المعتاد الذي يشهده محيط المسجد نتيجة إقبال المصلين لأداء صلاة التراويح.

وفي لفتة خاصة، خص القائمون على المسجد بالذكر الجار الأقرب، الدكتور المسيحي "مينا العفي"، الذي سمح لهم بوضع مكبرات الصوت على منزله.

وجاءت هذه المبادرة الطيبة من الدكتور مينا كمحاولة منه لتوصيل رسالة محبة وسلام، ومساعدة المسلمين في إقامة شعائرهم الدينية خلال شهر الصيام.

ولاقى تداول المنشور عبر "فيسبوك" إعجابًا كبيرًا بين المواطنين، الذين أشادوا بتقدير القائمين على المسجد لجيرانهم، كما أثنوا على دور الدكتور مينا لدعمه إخوانه المسلمين، معبرين عن ذلك بقولهم: "هي دي مصر دايماً إيد واحدة وقلب واحد، ومش غريب على ولاد مصر الوحدة والتماسك في كل الظروف".

يذكر أن مسجد خاتم المرسلين يقع بمدينة الزقازيق بالقرب من شارع موقف المنصورة، امتداد طريق الغشام، ويشهد إقبالًا كبيرًا من المصلين لأداء الصلوات فيه، خاصة في شهر رمضان المبارك.

ويستقبل المسجد أعدادًا مكثفة من المصلين لدرجة تجعلهم يؤدون الصلاة في الشوارع والساحات الفارغة المجاورة للمسجد.