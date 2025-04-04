مستشفى طوارئ جامعة سوهاج يستقبل 1302 حالة خلال عطلة عيد الفطر -صور

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلنت جامعة سوهاج، أن مستشفى الطوارئ بمدينة سوهاج الجديدة استقبل 1302 حالة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، شملت حالات استقبال وعمليات وتدخلات جراحية متنوعة.

يأتي ذلك في إطار حرص مستشفيات جامعة سوهاج على تقديم الرعاية الطبية الفورية والعاجلة لمرضى الطوارئ وتوفير الخدمات العلاجية اللازمة لهم على مدار الساعة.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، أن الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، وجه باستقبال جميع الحالات المرضية التي تصل إلى المستشفى على مدار 24 ساعة، سواء كانت حالات طوارئ أو علاج سريري أو تستدعي إجراء عمليات جراحية.

وأضاف أنه تم تجهيز جميع الفرق الطبية وأطقم التمريض للتعامل الفوري والسريع مع الحالات الطارئة وإنقاذ المرضى.

كما أكد أنه تم زيادة أعداد الأطباء المناوبين في أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الجراحية والرعاية المركزة وغرف العمليات والمعامل وأقسام الأشعة، بالإضافة إلى تجهيز فرق احتياطية من مختلف التخصصات الطبية للتعامل مع أي مستجدات.

من جانبه، أفاد الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، بأن إجمالي عدد الحالات التي ترددت على استقبال الطوارئ خلال عطلة العيد بلغ 1302 حالة، تم حجز 615 حالة منها لتلقي العلاج اللازم.

وأشار إلى إجراء 207 عمليات جراحية لحالات الحوادث و160 عملية طوارئ أخرى، ليبلغ إجمالي التدخلات الجراحية 367 عملية خلال فترة العطلة.

وقال الدكتور سمير عبد المجيد، مدير مستشفى الطوارئ، إنه تم توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة داخل صيدليات الطوارئ، بالإضافة إلى توفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته المختلفة لجميع الفصائل.

وأكد أن جميع الخدمات العلاجية قُدمت مجانًا للمرضى طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.