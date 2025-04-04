استئناف الملاحة البحرية بميناء الغردقة بعد استقرار حالة الطقس

السويس - حسام الدين احمد:

قررت غرفة عمليات هيئة موانئ البحر الأحمر، استئناف الملاحة البحرية على أرصفة ميناء الغردقة، واستقبال ومغادرة القطع البحرية من سفن الشحن واللنشات التجارية والخدمية.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وشدد اللواء محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، على مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.