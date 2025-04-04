اشتباه في تسمم غذائي بدسوق.. نقل 4 سيدات وفتيات للمستشفى بعد تناول لحوم مجمدة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيبت سيدتان وفتاتان بنزلات معوية حادة، اليوم الجمعة، إثر تناولهن سجقًا ولحمًا مفرومًا من أحد المحال المتخصصة في بيع اللحوم المجمدة بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ.

تلقت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ بلاغًا يفيد بوصول أم وابنتيها وسيدة أخرى إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دسوق العام، وهن يعانين من آلام في البطن مصحوبة بقيء وإسهال، وذلك عقب تناولهن سجقًا ولحمًا مفرومًا من محل لبيع اللحوم المجمدة.

بدوره وجه الدكتور علاء الشريف، مدير مستشفى دسوق العام، بناءً على تعليمات الدكتور محمد أبوالسعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بتشكيل فريق طبي متخصص من قسم الباطنة بالمستشفى وطاقم تمريض تحت إشراف سعيدة فايد، رئيس هيئة التمريض بالمستشفى، ونبيلة أبوحشاد، مشرف تمريض قسم الاستقبال والطوارئ، وذلك لتقديم الرعاية اللازمة للحالات المصابة.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ لـ "مصراوي" عن تفاصيل الحالات المصابة، حيث استقبل المستشفى أولًا الأم وتدعى "ميرفت.ا.م.ا"، ربة منزل في العقد الرابع من العمر، وابنتيها "رحمة.ع.ع"، 17 عامًا، طالبة، و"رويدا.ع.ع"، 10 أعوام، تلميذة بالمرحلة الابتدائية، وهن من سكان مدينة دسوق، وقد ظهرت عليهن أعراض النزلات المعوية بعد تناولهن وجبة سجق.

وأكد المصدر أنه عقب وصول هذه الحالات الثلاث، استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى حالة أخرى لسيدة تدعى "ريهام.م.ر"، 35 عامًا، ربة منزل وتقيم بمدينة دسوق، والتي ظهرت عليها نفس الأعراض بعد تناولها وجبة لحم مفروم من نفس المحل المتخصص في بيع اللحوم المجمدة.

وأوضح مصدر الشؤون الصحية أنه تم التعامل الطبي الفوري مع المصابات واحتجازهن في قسم الباطنة بمستشفى دسوق العام تحت الملاحظة الطبية. وقد تم وضع برنامج علاجي لهن وتلقين الرعاية اللازمة حتى تماثلن للشفاء وغادرن المستشفى.

وأضاف المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل ذوي الحالات المصابة، كما تم تكليف أعضاء مراقبة الأغذية بإدارة دسوق الصحية بالتوجه إلى المحل المذكور وأخذ عينات من المنتجات المعروضة للبيع تمهيدًا لفحصها في المعامل المختصة وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.