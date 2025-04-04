مليونير مصري بالخارج يتبرع بـ 5 ملايين جنيه لمشروعات خدمية بقريته في الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

قدم أحد أبناء قرية أكياد التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وهو رجل أعمال مصري مقيم بدولة الكويت، تبرعًا قيمًا بقيمة 5 ملايين جنيه لصالح أهالي قريته، بهدف تمويل مشروعات خدمية تساهم في تطويرها.

وقال طارق ناجي، من أبناء أكياد لـ مصراوي، إن مواطنا من أهالي قريتهم يدعى أحمد القفاص تبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه، موضحا أنها ليست المرة الأولى للمشروعات الخيرية التي يقدمها لصالح أهل قريته.

أشار ناجي في حديثه إلى أن المواطن المتبرع بالمبلغ المالي رجل أعمال مصري مقيم في دولة الكويت منذ قرابة 20 عاما، لافتا إلى أن القرية عهدت منذ سنوات التبرعات والمساعدات لصالح الأهالي وتجهيز العرائس ومساعدة المرضى وذوي الاحتياجات وغيرها.

وأوضح ناجي أن المواطن الذي تبرع بالمبلغ المالي إذ خصص 5 ملايين جنيها لإنفاقها على المشروعات الخدمية التي تفيد القرية بأكملها من حيث إصلاح وترميم مسجد شهير يصلي فيه الأهالي فضلا عن ترميم مستشفى لم يدخل الخدمة الصحية هذا بالإضافة إلى دعم البنية التحتية لإنشاء صرف صحي وغيرها من الخدمات التي تدعم المواطنين مع مزيد من التبرعات من الأهالي الراغبين في المساعدة.

وأكد أحمد القفاص الذي تبرع بالمبلغ المالي لصالح قريته، أنه محبا لمصر وطنه الأكبر عامة ومحبا لقريته وطنه الأصغر بشكل خاص، مؤكدا محاولة رد الجميل لمصر، مبديا رغبته في تقديم خدمة ولو صغيرة بجانب ما تتكبده الدولة من تكاليف للإنفاق على الخدمات العامة.