مصرع طالبة إعدادية وإصابة شقيقتها في حريق منزل بقنا بسبب فرن بلدي

قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقيت طالبة إعدادية مصرعها وأصيبت شقيقتها بحروق، اليوم الجمعة، إثر حريق آخر نشب داخل منزل خلال صناعة الخبز في فرن بلدي داخل قرية الطوابية أولاد عمرو بمحافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل داخل منزل بسبب فرن بلدي في قرية الطوابية أولاد عمرو.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وتبين أن الحريق أسفر عن مصرع نعمة.ج، تبلغ من العمر 13 عامًا، وإصابة شقيقتها عبر.ج، تبلغ من العمر 16 عامًا، آخر حريق نشب أعلى سطح منزل بسبب فرن بلدي في قرية أولاد عمرو.

وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام والمصابة داخل الاستقبال لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.