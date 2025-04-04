إصدار ميدالية تذكارية تُخلد أول عروض الصوت والضوء في قلعة قايتباي بالإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت منطقة آثار الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن إصدار ميدالية تذكارية للاحتفال بأول عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي؛ والذي يُنفذ بالتعاون مع شركة "مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية"، ويُعتبر علامة فارقة في تاريخ القلعة كأول أثر إسلامي يحتضن هذه التجربة.

وقال محمد متولي، مدير عام آثار محافظة الإسكندرية، إن إصدار هذه الميدالية يُعد خطوة مميزة من الشركة المنفذة، إذ تهدف إلى تعزيز مكانة قلعة قايتباي كأيقونة سياحية للإسكندرية لاسيما أن هذا المشروع الأول من نوعه في المدينة الساحلية.

وأضاف "متولي" أن هذه الخطوة تأتي في إطار تشجيع الزوار على حضور عروض الصوت والضوء اليومية التي بدأت خلال عطلة عيد الفطر، وتستمر بواقع أربعة عروض يوميًا.

وأوضح مدير عام آثار الإسكندرية أن عروض الصوت والضوء في القلعة تمثل نقلة نوعية وتجربة سياحية متميزة، إذ تسلط الضوء على تاريخ المدينة من خلال مزج الإبداع بالتقنيات الحديثة، كما يُعد هذا المشروع الأول من نوعه داخل موقع أثري إسلامي، ليقدم تجربة فريدة تجمع بين الإبهار البصري والسرد التاريخي.

وتوفر عروض الصوت والضوء بقلعة قايتباي رحلة غامرة عبر الزمن، تأخذ الزوار في جولة مشوقة لاستكشاف ماضي الإسكندرية الغني. يُبرز العرض المعالم الثقافية والمعمارية البارزة، مثل منارة الإسكندرية الشهيرة والمكتبة الأسطورية، عبر تقنيات إسقاط ضوئية متطورة تجعل المشاهدين يشعرون وكأنهم يعيشون تلك الحقبة.

ويُقدم العرض بلغات متعددة، ليتناول تفاصيل حياة شخصيات بارزة أثرت في تاريخ المدينة، مثل كليوباترا ويوليوس قيصر، إلى جانب إلقاء الضوء على التراث الإسلامي العريق.

كما تُستخدم تقنيات متقدمة في الصوت والإضاءة لإبراز جماليات القلعة وروعتها المعمارية، مما يجعلها تجربة ممتعة لجميع الزائرين.