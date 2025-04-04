الإسماعيلية تتصدى لمخالفات البناء خلال العطلات وتزيل تعديات في التل الكبير والقنطرة غرب

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نفذت الوحدات المحلية بمركزي التل الكبير والقنطرة غرب حملات مكثفة لإزالة هذه المخالفات بشكل فوري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، خاصة خلال فترات الأعياد والعطلات الرسمية.

ففي مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية اليوم الجمعة بإزالة فورية لمخالفة بناء عبارة عن منزل غير مكتمل مقام على مساحة 8×12 مترًا بقرية القصاصين القديمة - عزبة القرين الجديدة. وقد جرى التنفيذ بحضور نائب رئيس المركز والمدينة، ومندوب جمعية الإصلاح الزراعي، ورئيس القرية، ومسؤولي القسم الهندسي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وفي سياق متصل، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب من إزالة مبنى مخالف تم إنشاؤه من الطوب الأبيض على أرض زراعية بمنطقة المركوني - طريق المصرف التابعة لقرية البياضية. وقد بلغت مساحة المخالفة 60 مترًا، وتمت الإزالة بمعرفة المخالف وعلى نفقته الخاصة، وذلك بحضور مسؤول المكتب الفني ورئيس القرية.

وجرى التنبيه على المخالف بشكل قاطع بعدم القيام بأي أعمال إنشائية مستقبلية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة في حال تكرار المخالفة.

وشددت محافظة الإسماعيلية على استمرار حملاتها المكثفة والمتواصلة للتصدي لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار جهودها الحثيثة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وفرض سيادة القانون.