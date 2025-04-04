بحضور قيادات الأوقاف.. انطلاق فعاليات "لقاء الجمعة للأطفال" بالغنايم في أسيوط -صور

أسيوط- محمود عجمي:

انعقدت اليوم الجمعة، فعاليات برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" بمسجد الهدايا التابع لإدارة أوقاف الغنايم بمحافظة أسيوط، تحت رعاية الدكتور محمود سعد شاهين، مدير مديرية أوقاف أسيوط، وبحضور الشيخ محمد عبد اللطيف محمود، مدير عام الدعوة والمراكز الثقافية بالمديرية، والشيخ ناصر محمد السيد علي، مدير المتابعة، والشيخ حسن محمود محمد حسن، مدير إدارة أوقاف الغنايم.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس الأطفال، واستمرارًا لجهود مديرية أوقاف أسيوط في بناء وعي النشء بناءً سليمًا. تضمن اللقاء أنشطة ترفيهية وتعليمية متميزة تهدف إلى تعزيز حب الوطن والدين في قلوب الأطفال، من خلال مسابقات دينية وثقافية تحفزهم على المشاركة والتفاعل الإيجابي.

وأعرب أولياء الأمور عن سعادتهم الكبيرة بهذا النشاط الهادف، مشيدين بدوره في تنمية شخصية الأطفال وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ومؤكدين على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التربوية الثرية.

من جانبه، أكد الشيخ محمد عبد اللطيف محمود على الدور البارز لهذه اللقاءات في تكوين شخصية الطفل وترسيخ القيم الإسلامية والوطنية لديه. وأشار إلى أن تفاعله المميز مع الأطفال خلق أجواء من الحماسة والتفاعل، حيث حرص على إشراكهم في جميع الأنشطة والمسابقات المقدمة، مما ساهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وزرع الإصرار في نفوسهم على التعلم والمشاركة الفعالة.