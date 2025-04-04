‬لهذا السبب.. وكيل أوقاف أسيوط يحيل إمامًا وعاملًا للتحقيق

أسيوط- محمود عجمي:

قرر الدكتور محمود سعد شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، اليوم الجمعة، إحالة إمام وعامل مسجد حسين خضر بقرية كوم الشهيد، مركز منفلوط، إلى التحقيق في ديوان عام المديرية، بسبب تقصيرهما في أداء مهامهما الوظيفية.

وأكدت مديرية أوقاف أسيوط، أنها لن تتهاون مع أي تقصير، مشددة على ضرورة الالتزام بالواجبات الوظيفية؛ كما دعت المديرية جميع الأئمة والعاملين إلى التحلي بأقصى درجات الانضباط والجدية في أداء رسالتهم.