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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أمام قرية الجبلاو بقنا

05:50 م الجمعة 04 أبريل 2025

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي أمام قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي أمام قرية الجبلاو.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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حادث تصادم تصادم سيارتين الجبلاو قنا
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