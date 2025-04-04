أسوان تستعد لإطلاق حملة قومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أسوان - إيهاب عمران:

تنطلق بمحافظة أسوان، غداً السبت الموافق 5 أبريل 2025، فعاليات الحملة القومية الأولى لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك تحت رعاية الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وأكد الدكتور جمعة مكي، مدير عام الطب البيطري بأسوان، أن الحملة تهدف إلى توفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية اللازمة لتحقيق النمو المنشود وزيادة حجم الثروة الحيوانية بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية تنظيم حملات وقائية للحفاظ عليها من الأمراض سريعة الانتشار.

وأشار مكي إلى الجاهزية التامة لمديرية الطب البيطري بأسوان لانطلاق الحملة، حيث تم التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وأوضح أنه تم تجهيز 37 لجنة طبية بيطرية بكافة المستلزمات والتحصينات الوقائية اللازمة لتغطية جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأضاف مدير عام الطب البيطري أنه بالتوازي مع الاستعدادات الميدانية، تم استكمال جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز من حيث توفير اللقاحات والكوادر البشرية من الأطباء والإداريين والعمال، بالإضافة إلى الآلات والأدوات الضرورية، كما تم الاتفاق على خطة العمل النهائية للحملة وتحديد دور كل إدارة والاستعدادات الفنية والإدارية المطلوبة.

ولتيسير عملية التحصين على المواطنين والمربين، لفت الدكتور جمعة مكي إلى أن لجان التحصين ستباشر عملها في المقار المخصصة لها، بالإضافة إلى إمكانية انتقالها إلى منازل المربين لتحصين وترقيم الحيوانات ("من بيت لبيت").

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها على الوجه الأكمل.