مجهول يشعل النيران في سيارة نقل محملة بمياه معدنية بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

أقدم شخص مجهول، اليوم الجمعة، على إشعال النيران داخل سيارة نقل محملة كراتين مياه معدنية في منطقة المساكن، بندر قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا يفيد بنشوب حريق داخل سيارة نقل في منطقة المساكن التابعة لدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص أن شخص مجهول لم يتم تحديده حتى الآن أشعل النيران عمدًا داخل سيارة نقل محملة كراتين مياه معدنية وفرا هاربًا في منطقة المساكن بندر قنا.

جاري فحص كاميرات المراقبة من قبل الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم وتحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.