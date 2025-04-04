غموض في القليوبية.. العثور على جثة عامل فراشة داخل حمام موقف سيارات

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عثر أهالي كفر شكر، بمحافظة القليوبية، على جثة عامل فراشة داخل أحد حمامات مجمع مواقف السيارات بكفر شكر بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد عثور الأهالي على جثة عامل فراشة داخل أحد حمامات مجمع مواقف السيارات بكفر شكر.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان العثور على الجثة، وتبين من التحريات المبدئية والمعاينة الأولية وفاة شخص يدعى "محمد. ع .د" مقيم بقرية كفر الصعايدة بمحافظة الشرقية، 54 سنة يعمل عامل فراشة مناسبات بمدينة كفر شكر، وكان فى طريق العودة إلى منزله بمحافظة الشرقية، وعثر عليه جثة هامدة داخل أحد حمامات مجمع موقف السيارات بكفر شكر وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.