وفاة سيدة سقطت من الطابق الرابع في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

لقيت سيدة مصرعها اليوم الجمعة، إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الرابع بمنطقة أرمنت الحيط غرب محافظة الأقصر.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي غرفة النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيدة من شرفة منزلها، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة "أميرة. ح"، 27 عامًا، والمقيمة بمنزل زوجها في أرمنت.

وتكثف أجهزة الأمن في الأقصر جهودها للكشف عن وجود شبهة جنائية من عدمه في الواقعة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى حورس التخصصي، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

