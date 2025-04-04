فاجعة في قنا.. مصرع طفلة متفحمة جراء حريق بسبب فرن بلدي

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقيت طفلة مصرعها متفحمة، اليوم الجمعة، إثر نشوب حريق داخل منزل مكون من 3 طوابق بسبب فرن بلدي، في قرية العليقات، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية، بنشوب حريق داخل الطابق الثالث من منزل في قرية العليقات مركز قوص.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة وتبين أن الواقعة أسفرت عن مصرع فتاة تبلغ من العمر 4 أعوام، جراء حريق نشب في منزل مكون 3 طوابق بسبب فرن على السطح في قرية العليقات مركز قوص.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.