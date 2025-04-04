راتب 300 جنيه وكرسي متحرك.. التضامن تدعم طفلة المنوفية بعد فقد عينها

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف مصدر مسؤول بمديرية التضامن في محافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، عن إعداد المديرية بحثًا اجتماعيًا لضم أفراد أسرة الطفلة إيمان ضحية الرشق بالحجارة في قطار أشمون، إلى معاش تكافل وكرامة، لافتا إلى أن الطفلة لديها كارت الخدمات المتكاملة وتستفيد منه منذ فترة، فضلاً عن حصولها على معاش تكافل بمبلغ 600 جنيه شهريًا.

أضاف المصدر لمصراوي، أنه تقرر صرف مبلغ 300 جنيه شهريًا لوالدها يبدأ صرفها من أول شهر مايو المقبل، وذلك لمدة 6 شهور، كإجراء سريع لحين انتهاء إجراءات ضم الأسرة لمعاش تكافل، فضلاً عن تقديم كرتونة مواد غذائية ولحوم حصلوا عليها بالفعل أمس من مقر المديرية، إضافة إلى التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية بمدينة السادات لتوفير كرسي كهربائي متحرك لها، من المقرر الحصول عليه الأسبوع الجاري، مُتابعًا: "تواصلنا مع مديرية القوى العاملة بالمنوفية لتوفير وظيفة لوالد الطفلة أو والدتها ضمن خطة الدعم.

وكان مركز منوف التابع لمحافظة المنوفية، شهد حادثًا مأساوية يوم الجمعة الماضي، بعدما رشق مجموعة من الأطفال الحجارة على نوافذ القطار القادم من "طنطا - القاهرة"، أثناء ركوب رجل وابنته -من ذوي الهمم- عائدين من جلسة علاج دورية لها بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بشبين الكوم.

عم الطفلة "طارق عبد الدايم" أوضح لموقع مصراوي، أن شقيقه وابنته "إيمان" كان قد أنهيا قبل رحلتهما الحزينة جلسة علاج "VIG" الشهري والذي يحافظ على حياة الطفلة، وبعد تحرك القطار من شبين الكوم ومروره بمركز منوف عقب تخطيه محطة كفر السنابسة فوجئوا برشق حجارة عبر نوافذ القطار، ما تسبب في إصابة الطفلة ووالدها في الرأس والأنف.

أضاف "عبد الدايم"، أن الطفلة إيمان تعرضت لإصابة خطيرة في الجمجمة تمثلت في كسر ونزيف حاد بالمخ ناجم عن "حجارة"، وللأسف تسبب ذلك في تلف كامل لعين الطفلة، وحالتها غير مطمئنة.

وجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت استجابتها اليوم لعلاج حالة الطفلة، ونقلت بسيارة إسعاف إلى مستشفى معهد ناصر، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، ضمن خطة العلاج التي وجه بها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

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