الداخلية تدعم الأطفال الأيتام وتشاركهم احتفالاتهم في يوم اليتيم - (صور)

كتب - علاء عمران:

احتفلت وزارة الداخلية بيوم اليتيم في الجمعة الأولى من أبريل، في لفتة إنسانية مميزة تهدف إلى تقديم الدعم للأطفال الأيتام، والمساهمة في إدخال السعادة إلى قلوبهم. وقد حرصت الوزارة على تنظيم عدة فعاليات، تضمنت اصطحاب عدد من الأطفال الأيتام إلى المحال التجارية لشراء ملابس جديدة، مما أسهم في زيادة فرحتهم.

كما نظمت الوزارة احتفالية خاصة للأطفال الأيتام بنادي المنيل لضباط الشرطة، شملت جولة نيلية في أجواء طبيعية ساحرة، بالإضافة إلى عروض قدمتها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات. كما تم توزيع هدايا على الأطفال المشاركين، الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بهذه الفعاليات وحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم في المناسبات المختلفة.

وقد أثنى القائمون على إدارة دور رعاية الأيتام على جهود وزارة الداخلية واهتمامها الدائم بالأطفال الأيتام، مؤكّدين على دور الوزارة الفعال في تعزيز القيم الإنسانية والتضامنية بين رجال الشرطة والمواطنين.

وتأتي هذه الاحتفالات تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، الذي يسعى إلى بناء جسور من الثقة والتواصل الفعال بين الشرطة والمواطنين، وتعزيز القيم الإنسانية التي تساهم في تكوين جيل قادر على تحمل المسؤولية.