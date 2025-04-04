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قرارات عاجلة من محافظ البحيرة خلال زيارة مفاجئة لمستشفى أبو حمص - صور

02:07 م الجمعة 04 أبريل 2025
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    زيارة محافظ البحيرة لمستشفى أبو حمص1
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    زيارة محافظ البحيرة لمستشفى أبو حمص2
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البحيرة - أحمد نصرة:

قررت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إحالة عدد من أطباء مستشفى حمدي الطباخ المركزي بأبو حمص إلى التحقيق بسبب التقصير في العمل.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للمستشفى اليوم الجمعة، تفقدت خلالها الأقسام الحيوية بالمستشفى منها قسم العناية المركزة وبنك الدم ووحدة الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية، والصيدلية، كما التقت مع عدد من المرضى والمترددين واستمعت لمطالبهم ووجهت بحلها على الفور.

وخلال الجولة، رصدت المحافظ أوجه قصور تستدعي تدخلًا عاجلاً، وقررت إحالة المقصرين بالمستشفى إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

و وجهت عازر بعمل أماكن انتظار ومظلات للمرضى وذويهم بشكل لائق خاصة بمنطقة العيادات الخارجية.

كما وجهت بتكثيف عمل العيادات لتخفيف الضغط على الأقسام المختلفة ، والتواصل مع مديرية الصحة لتوفير الأدوية غير المتوفرة بالصيدلية لضمان تقديم خدمات طبية لائقة.

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البحيرة الدكتورة جاكلين عازر مستشفى أبو حمص
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