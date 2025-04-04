طفلة فقدت عينها.. قرار عاجل من المحكمة بشأن الصبية المتهمين برشق قطار أشمون بالحجارة

المنوفية- أحمد الباهي:

قرر قاضي مستأنف محكمة منوف بمحكمة شبين الكوم في محافظة المنوفية، حبس المتهمين برشق قطار أشمون بالحجارة يوم الجمعة الماضي، وذلك بإيداعهم مدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات داخل دار رعاية الأحداث بمدينة قويسنا، على خلفية إصابتهم للطفلة "إيمان محمود عبد الدايم".

وكان مركز منوف التابع لمحافظة المنوفية، قد شهد حادثة مأساوية يوم الجمعة الماضي بعدما ألقى مجموعة من الأطفال الحجارة على نوافذ القطار القادم من "طنطا القاهرة"، أثناء ركوب رجل وابنته -من ذوي الهمم- انا عائدين من جلسة علاج دورية لها بمستشفى الهلال للتأمين الصحي بشبين الكوم.

عم الطفلة "طارق عبد الدايم" أوضح لموقع مصراوي أن شقيقه وابنته "إيمان" كان قد أنهيا قبل رحلتهم الحزينة جلسة علاج "VIG" الشهري والذي يحافظ على حياة الطفلة، وبعد تحرك القطار من شبين الكوم ومروره بمركز منوف عقب تخطيه محطة كفر السنابسة فوجئوا بارتطام الحجارة بنوافذ القطار مما تسبب في تهشم مفاجئ للزجاج ومرور الحجارة في جمجمة الطفلة ووالدها، وأسفر الحادث عن إصابات مباشرة لهم في الرأس والأنف.

أضاف "عبد الدايم"، أن الطفلة إيمان تعرضت لإصابة خطيرة في الجمجمة تمثلت في كسر ونزيف حاد بالمخ ناجم عن المقذوف "حجارة"، وللأسف تسبب ذلك في تلف كامل لعين الطفلة، وحالتها غير مطمئنة.

وجدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت استجابتها اليوم لعلاج حالة الطفلة، ونقلت بسيارة إسعاف إلى مستشفى معهد ناصر، وأجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، ضمن خطة العلاج التي وجه بها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.