قرار جديد من النيابة في واقعة الاعتداء على ضابط شرطة داخل سوبر ماركت بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

قررت النيابة العامة بقنا، تجديد حبس اثنين متهمين، 15 يومًا للمرة الثانية، في واقعة التعدي على ضابط شرطة داخل سوبر ماركت بسبب مشادة على زيادة الأسعار في مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

وكانت قد وضحت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة بعد انتشار فيديو التعدي على ضابط شرطة على مواقع التواصل الاجتماعي كالآتي: بالنسبة إلى ما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 13 الجاري خلال شراء الضابط، مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أزيد من السعر المعلن عنه فحدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل قاما على إثرها بالتعدي عليه،وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

تم ضبط المذكورين في حينها وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، ثم التجديد 15 يومًا و15 يومًا آخرين.

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