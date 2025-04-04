جزار مصاب بطلق ناري.. مشاجرة دامية بين أشقاء في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب جزار بطلق ناري بالبطن، في مشاجرة مع أشقائه حول الميراث، دائرة مركز شرطة البلينا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصاب دائرة مركز شرطة البلينا.

تبين من التحريات حدوث المشاجرة بين طرف أول حسني ا ه ع 58 عامًا جزار مصاباً بطلق ناري بالبطن، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد، طرف ثان شقيقي الطرف الأول "عاطف" 65 عامًا جزار، "علي" 50 عامًا جزار.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح الناري المستخدم في الواقعة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته؛ بسبب خلافات على منزل آل إليهما الميراث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.