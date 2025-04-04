طولها 335 مترا.. ميناء شرم الشيخ يستقبل السفينة "أرويا" وعلى متنها 3263 سائحًا

جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل ميناء شرم الشيخ البحري، السفينة السياحية "أرويا" القادمة من جدة، وعلى متنها 3263 راكبًا من جنسيات متعددة، بينهم 2845 سائح عربي من "السعودية، الإمارات الأردن، اليمن، المغرب، تونس" و 418 من جنسيات أجنبية "إيطاليا، اسبانيا، فرنسا، انجلترا" إضافة إلى 1515 بحار متعدد الجنسيات.

ويستقبل ميناء شرم السفينة خلال رحلة شهرية تقوم بها إلى مدينة شرم الشيخ، ليستمتع السائحين بقضاء وقت ممتع، والاستمتاع بالمقاصد السياحية المتعددة بالمدينة.

وكان قد استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، هذه السفينة في ديسمبر الماضي، ورحب بطاقم بالباخرة وراكبيها، وذلك في إطار تعزيز التعاون السياحي بين جنوب سيناء والمملكة العربية السعودية.

وأكد المحافظ، أن هذا التعاون يسهم بدرجة كبيرة في الترويج السياحي للمقاصد السياحية المتنوعة بجنوب سيناء بشكل عام، وشرم الشيخ بشكل خاص، ويعمل على زيادة جذب العديد من الجنسيات المختلفة لزيارة مدينة السلام.

وأشار إلى أن هذه الرحلة تعد رقم 4 بين جدة وشرم الشيخ، ويجري تقديم الخدمات الملاحية والسياحية للباخرة بشكل دوري، مشيرًا إلى أنه يجري تنظيم رحلات عامة لمدينة شرم الشيخ لإظهار جميع الجوانب السياحية والترفيهية بالمدينة.

جدير بالذكر، أن سفينة "آرويا" مملوكة لمؤسسة حكومية تتبع المملكة العربية السعودية، وهي مركب سياحي بطول 335 متر وعمق 8.5 متر، والباخرة تحمل علم دولة مالطا.