لجنة هندسية لتحديد أسباب انهيار عقار بحري بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، تشكيل لجنة مختصة لتحديد أسباب انهيار عقار حارة النخلة بمنطقة بحري، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات بالعقارات المجاورة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد انهيار عقار مأهول بالسكان، وانتقلت قوة من مباحث قسم الجمرك، رفقة حكمدار وسط المدينة، وعددا من ضباط الشرطة، إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية، انهيار العقار بالكامل، أسفر عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة، وهم أم وثلاثة من أطفالها، بالإضافة إلى إصابة الزوج الذي كان يقيم معهم في العقار المنهار.

وجرى نقل الجثامين لمشرحة كوم الدكة، فيما نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم الجمعة، جرى الانتهاء من إجراءات البحث الاجتماعي للأسرة لإقرار وصرف التعويضات النقدية عن المتوفين والحالة المصابة فور تعافيه.

وباشر محمد صلاح رئيس حي الجمرك على الفور مع جهات التحقيق والنيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد تقرير بحالة العقار كاشفا عن أنه صادر له قرار بالهدم.

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