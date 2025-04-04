إزالة 9 مخالفات بناء على أراضي زراعية في سوهاج -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، عن رصد الوحدات المحلية تسع حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالبناء، بمساحة إجمالية تقدر بـ 8 قراريط ونصف، خلال إجازة عيد الفطر المبارك. وقد تم تنفيذ الإزالة لجميع حالات التعدي التى تم رصدها، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأشار "سراج" إلى أن تلك الحملات تعكس حرص الحكومة على التصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، في إطار سياسة حماية الثروة الزراعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

ومن جانبه أكد اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة على المتابعة المستمرة مع رؤساء الوحدات المحلية والتنسيق مع مديرية الزراعة، وحماية الأراضي لضمان تنفيذ توجيهات المحافظ بتنفيذ كافة الإزالات حتى مستوى سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.