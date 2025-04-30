نفوق 10 رؤوس ماشية في حريق امتد لأربعة منازل بالمنيا (صور)

المنيا-جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا، مساء اليوم الأربعاء، على حريق نشب بأحد المنازل في عزبة تابعة لمركز المنيا، وامتد لأربعة منازل مجاورة، دون خسائر بشرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل منزل وامتداده لنحو 4 منازل بعزبة سقام التابعة لقرية ههيا بمركز المنيا.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم إخماد الحريق دون خسائر بشرية، والذي أسفر عن نفوق 10 رؤوس ماشية.

رجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.