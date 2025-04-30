إنشاء الجامعة التكنولوجية الأهلية بالمنيا وتغيير اسم كلية التربية الرياضية

المنيا- جمال محمد:

عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، وحضور الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار القانوني للجامعة، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية.

وفي بداية المجلس، قدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور مصطفى محمود لصدور القرار الجمهوري بتعيينه نائباً لرئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، كما قدم التهنئة للدكتورة إيمان زكي الشريف بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميداََ لكلية التربية النوعية، مشيداََ بدور مركز الابتكار وريادة الأعمال.

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة استعداد الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، موجهًا بسرعة إعلان الكليات لجداول الامتحانات قبل موعدها بفترة كافية.

كما أكد على ضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعة.

ووافق المجلس على إنشاء "جامعة المنيا التكنولوجية الأهلية" داخل حرم كلية الهندسة بالجامعة لتكون إضافة تعليمية جديدة متميزة ضمن منظومة التعليم العالي بالمحافظة، ورافدًا أكاديميًا وتقنيًا متميزًا في إقليم شمال الصعيد، بما يدعم رؤية الدولة في التوسع بالتعليم التكنولوجي وربط مخرجاته بسوق العمل واضافة لجامعة المنيا الام ودورها المجتمعي وكمصدر من مصادر تمويلها.

وتعزيزا لدور مصر كواجهة جاذبة للطلاب الراغبين فى الدراسة بها، أكد رئيس الجامعة أن الجامعة تنفذ الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة لجعل مصر قبلة تعليمية فريدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ويأتي ذلك في إطار خطة الجامعة وجهودها الدئوبة للظهور بصورة منفردة ذات قدرة تنافسية على المستوى الإقليمى والدولي وحرصها الدائم على الإهتمام بالطلاب الوافدين وبذل قصارى جهدها لإستقطاب الطلاب الوافدين من خلال تسهيل جميع الإجراءات وتوفير نظام تعليم أكاديمى متكامل وتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية وتقديم خدمات متميزه لهم.

وكرم رئيس الجامعة، الكليات الثلاث الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى في فعاليات الأسبوع البيئي الثالث، وتم تكريم كلية التربية الرياضية الفائزة بالمركز الأول، وكلية طب الأسنان الفائزة بالمركز الثاني، وكلية السياحة والفنادق بالمركز الثالث، مشيداً بجهودهم في دعم الاستدامة والأنشطة البيئية.

وأعلن الدكتور عصام فرحات، أن جامعة المنيا ستحتفل بيوبيلها الذهبي عام 2026 داعيًا الكليات لوضع خطط وأفكار مبتكرة للاحتفال بهذه المناسبة التاريخية، مؤكدًا أن المجلس القادم سيشهد عرض تلك الأفكار لتكوين صورة شاملة تعكس إنجازات الجامعة عبر نصف قرن.

وأعلن فرحات، اعتماد تغيير اسم كلية التربية الرياضية إلى كلية علوم الرياضة، كما طالب عمداء الكليات بسرعة تحديث لوائح الكليات التي مر على صدورها أكثر من 5 سنوات، مؤكداً على تنظيم كل كلية ملتقى توظيف للطلاب خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مركز التاهيل المهنى ومركز الابتكار وريادة الاعمال بالجامعة.

كما أعلن فرحات انطلاق أسبوع التوعية بالسلامة والصحة المهنية بكليات الجامعة اعتباراً من بداية الأسبوع القادم على أن تنفذ فيه العديد من الأنشطة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية داخل الكليات والمبانى الجامعية .

كما وافق المجلس على صرف مستحقات التقادم الخمس لأعضاء هيئة التدريس وأعضاء المهن الطبية الحاصلين على أحكام قضائية باته ونهائية بمنحهم علاوة خاصة حتى شهر مارس 2024 وذلك في ضوء ما قضت به أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 16 لسنة 2014 بمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ومن جانبه استعرض الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع مبادرة " كن مستعدًا "، مشيراً إلى أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي كرم المستشفيات الجامعية بجامعة المنيا وقام بإهداء وسام" نجمة " المستشفيات الجامعية من الطبقة الثانية خلال فعاليات المؤتمر الأول للمستشفى الجامعي والتي استلمها الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

كما قرر رئيس الجامعة، صرف مكافأة 2000 لأعضاء هيئة التدريس والعاملين و750 جنيه للعاملين بالأجر اليومي تقديرا لجهودهم خلال الفترة الماضية.