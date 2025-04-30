وجهًا لوجه.. ماذا فعلت والدة طفل البحيرة أثناء تواجد ابنها داخل قاعة المحاكمة؟

البحيرة - أحمد نصرة:

كشفت والدة طفل البحيرة عن تصرف اتخذته أثناء تواجد ابنها داخل قاعة المحكمة خلال جلسة المحاكمة اليوم الأربعاء.

وقالت الأم: "كنت حريصة على حضور ابني وتوقفه قدام القفص المحبوس فيه المجرم اللي اعتدى عليه عشان يحس إنه بياخد حقه منه وعشان أرجعله ثقته في نفسه إنه أقوى منه".

وأضافت الأم: "أول ما عرفت الحكم كنت بتنطط من الفرحة، مكنتش مصدقة ولا مستوعبة إني أخيرًا أخدت حق ابني، والحمد لله ربنا نصفنا في الآخر".

وتابعت: "خلال الفترة اللي فاتت كنت مشغولة ومركزة أكتر على أخذ حق ابني، من النهاردة هتفرغ تماما وهركز أكتر على علاجه من الآثار النفسية اللي عانى منها نتيجة الاعتداء عليه".

كانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والمنعقدة اليوم الأربعاء، بمحكمة إيتاي البارود، حكمت بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة.

واقتصرت جلسة اليوم على حضور المجني عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة، مع حظر دخول وسائل الإعلام.

كانت حشود كبيرة من الأهالي والمتضامنين، تواجدت بمحيط المحكمة مطالبين بالقصاص للطفل، في الواقعة التي أثارت الرأي العام خلال الأيام الماضية.

وحضر الطفل الجلسة بصحبة أسرته مرتديًا قناع سبايدر مان، ومعهم العشرات من الأهالي، رافعين صور ولافتات تُطالب بإنزال أقصى العقوبات على المتهم، وارتفعت الهتافات أمام المحكمة، أبرزها: "حق ياسين لازم يرجع".. "الإعدام.. الإعدام".

وواجه المتهم "ص. ك" 79 عامًا، مراقب مالي، القضية برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور تهمة هتك عرض الطفل "ياسين" 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

تعود أحداث القضية إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود علامات للاعتداء الجنسي.