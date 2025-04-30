محافظ الشرقية يشدد على تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

الشرقية- ياسمين عزت:

عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع اللواء أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة بلبيس، وأيمن هيكل، رئيس مركز ومدينة ههيا، بعد تكليفهما بمهام منصبهما الجديد.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التواجد الميداني بالشارع والالتحام بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبيتها في إطار القانون، وكذلك المتابعة المستمرة لملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين العامة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، والاستمرار في حملات حصر الإعلانات المرخصة وغير المرخصة وإزالة المخالف منها حفاظا على المال العام وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينتين

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية على رئيسي مركزي بلبيس وههيا بالمتابعة المستمرة لأداء رؤساء الوحدات المحلية القروية وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات .